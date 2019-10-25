Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО

По словам министра обороны Украины, опыт «пяти лет войны с Россией» был получен «трагическим путем». Ранее в НАТО заявили, что Киев, скорее всего, не сможет присоединиться к альянсу к 2020 году

Андрей Загороднюк (Фото: Zuma \ ТАСС)

НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией. Об этом заявил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк по итогам встречи министров альянса, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, опыт «пяти лет войны с Россией» был получен «трагическим путем». Такого опыта нет ни у одной страны НАТО, отметил Загороднюк. «Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам», — сказал он.

В рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Загороднюк принял участие в заседании министров обороны по операции альянса в Афганистане. Кроме того, министр встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с представителями США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии.

Во время визита, по словам Загороднюк, поддержку Украине высказали «все страны». По его словам, борьба с агрессией России является «вопросом стабильности всего континента». «Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира», — подчеркнул министр.

Кроме того, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Загороднюк выступил за перевод отношений альянса и Киева в новый формат. «Предложил расширить наше сотрудничество и перевести его на более практичную плоскость. Мы сделаем максимум усилий для этого», — написал глава украинского Минобороны в Facebook.