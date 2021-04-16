Зеленский обсудил с Макроном членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку Франции по вопросу вступления страны в НАТО, но ему хотелось бы услышать конкретику о сроках возможного включения в альянс, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается Франции и президента Макрона, то мы ощущаем поддержку им Украины в вопросе ПДЧ для будущего членства в НАТО. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции», — заявил Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на это, Франция играет значительную роль в вопросе членства.

На встрече Зеленского с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. Как сообщается на сайте президента Украины, стороны договорились о подготовке встречи лидеров стран «нормандской четверки», в которую также входит Россия.