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Зеленский обсудил с Макроном членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку Франции по вопросу вступления страны в НАТО, но ему хотелось бы услышать конкретику о сроках возможного включения в альянс, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается Франции и президента Макрона, то мы ощущаем поддержку им Украины в вопросе ПДЧ для будущего членства в НАТО. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции», — заявил Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на это, Франция играет значительную роль в вопросе членства.

Меркель и Макрон призвали Россию убрать войска от границы с Украиной
Политика
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

На встрече Зеленского с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. Как сообщается на сайте президента Украины, стороны договорились о подготовке встречи лидеров стран «нормандской четверки», в которую также входит Россия.

Накануне визита во Францию Зеленский в интервью Le Figaro заявил, что Украина должна войти в состав Европейского союза, получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) и чувствовать себя не гостьей, а своей в этих организациях. По его словам, от этого зависит вопрос безопасности Европы.

В конце марта Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. Она предусматривает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство и получение членства в НАТО. Кроме того, стратегия определяет цели и приоритеты государственной политики, среди которых прекращение «временной оккупации Россией части территории Украины».

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