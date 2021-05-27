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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчик «Спутник V» решил изучить вопрос отказа от масок для привитых

Вопрос отказа от обязательного ношения масок необходимо изучить после получения данных о том, что привитые двумя компонентами «Спутник V» не способны выделять коронавирус. Об этом сообщил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, передает «РИА Новости».

«Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», — сказал он.

По его словам, есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, однако лишь детальные исследования способны дать точные цифры.

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Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

Ранее Гущин cообщил, что получившие обе дозы вакцины «Спутник V» в случае заболевания не выделяют жизнеспособный вирус и не являются источником опасности для окружающих.

Вакцина «Спутник V» вводится двумя дозами, вторая инъекция делается через 21 день после первой. При этом человек считается защищенным от COVID-19 примерно через три недели после введения второго компонента.

В конце марта глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что случаи заболевания коронавирусом граждан, прошедших полную вакцинацию препаратом «Спутник V», единичны. Тогда же власти Москвы сообщали, что в столице после вакцинации заразились коронавирусом около 1 тыс человек.

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С конца октября прошлого года в России, по предписанию Роспотребнадзора, действует повсеместное и обязательное ношение масок. 

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у региональных властей есть особые полномочия при принятии решения об отмене масочного режима, однако им необходимо исходить из ситуации с коронавирусом на местах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцина маски Спутник V коронавирус
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