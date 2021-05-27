Разработчик «Спутник V» решил изучить вопрос отказа от масок для привитых

Вопрос отказа от обязательного ношения масок необходимо изучить после получения данных о том, что привитые двумя компонентами «Спутник V» не способны выделять коронавирус. Об этом сообщил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, передает «РИА Новости».

«Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», — сказал он.

По его словам, есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, однако лишь детальные исследования способны дать точные цифры.

Ранее Гущин cообщил, что получившие обе дозы вакцины «Спутник V» в случае заболевания не выделяют жизнеспособный вирус и не являются источником опасности для окружающих.