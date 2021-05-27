Центр им. Гамалеи заявил о незаразности полностью привитых «Спутником V»

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Полностью привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не заразны. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов разработавшего вакцину Центра им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС.

«Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется», — сказал Гущин.

«Спутник V» стал первой одобренной в России вакциной от COVID-19. Его зарегистрировали в августе прошлого года. В феврале 2021-го один из мировых ведущих медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний препарата. Исследование показало 91,6-процентную эффективность против коронавируса.

Массовая вакцинация в России началась 18 января. Кроме «Спутника V» в стране зарегистрированы также вакцина «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова, а также однокомпонентная «Спутник Лайт».