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Пандемия коронавируса ,  
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Центр им. Гамалеи заявил о незаразности полностью привитых «Спутником V»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полностью привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не заразны. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов разработавшего вакцину Центра им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС.

«Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется», — сказал Гущин.

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«Спутник V» стал первой одобренной в России вакциной от COVID-19. Его зарегистрировали в августе прошлого года. В феврале 2021-го один из мировых ведущих медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний препарата. Исследование показало 91,6-процентную эффективность против коронавируса.

Массовая вакцинация в России началась 18 января. Кроме «Спутника V» в стране зарегистрированы также вакцина «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова, а также однокомпонентная «Спутник Лайт».

РБК подсчитал, что к 18 мая как минимум одну дозу вакцины в России получили 13,9 млн человек — 9,52% населения страны. Больше всего полностью привитых — на Чукотке, где обе прививки сделали 18,61% населения. Затем идет Ненецкий автономный округ (12,58%), Белгородская область (12,35%) и Мордовия (12,7%).

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По данным оперштаба, за последние сутки в России обнаружили 9039 новых случаев заражения коронавирусом, 9759 случаев выздоровления и 402 летальных исхода. За весь период пандемии в стране заболели COVID-19 5 млн человек, выздоровели — 4,6 млн, умерли — 120 тыс.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Спутник V вакцинация Центр имени Гамалеи заражение
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