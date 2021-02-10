Песков напомнил об особых полномочиях регионов по мерам против COVID-19

Фото: Reuters

Власти регионов России реализуют свои особые полномочия при принятии решения об отмене масочного режима и должны исходить из ситуации с коронавирусом на местах, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае регион реализует свои особые, «ковидные», полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — сказал он.

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе с 12 февраля отменят обязательное ношение масок. В то же время он попросил тех, кто еще не перенес коронавирусную инфекцию, и тех, кто недавно привился, «поберечься» и не отказываться от средств защиты. В свою очередь Татарстан, Калининград и Крым уже заявили о неготовности отменять ношение масок.

10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров отменил масочный режим в общественных местах и ограничения на въезд в регион в связи с благоприятной эпидемической обстановкой. При этом носить маску рекомендуется тем, кто входит в группу риска, еще не переболел COVID-19 или недавно сделал прививку против инфекции.