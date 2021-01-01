Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:28 На западе Москвы при пожаре в доме погиб человек Общество, 01:25 В России изменились правила оформления больничных листов Общество, 01:00 Российский боец ММА Исмаилов попросил прощения у Штыркова после боя Спорт, 00:56 Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке Общество, 00:54 В Ялте подачу воды ограничили шестью часами в сутки Общество, 00:45 Лидерство «Зенита» и скандал в Сочи. Итоги тура в РПЛ Спорт, 00:40 Пресс-секретарь Пашиняна назвала «несерьезными» сообщения о его отставке Политика, 00:34 Боец ММА Штырков поблагодарил болевших против него в бою с Исмаиловым Спорт, 00:33 Экоактивист vs экотеррорист: кто вы для планеты. Тест РБК и ДПиООС, 00:32 Что нужно знать о голосовании выборщиков в США Политика, 00:30 СМИ сообщили о краже «хакерами из России» данных Минфина США Политика, 00:18 Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19 Общество, 00:15 Танкеры с пропиской в России подключились к перевозке венесуэльской нефти Экономика, 00:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19

Лучше всего от заражения коронавирусом защищают респираторы N95, среди более простых защитных средств — маски из нейлона. Об этом сообщили ученые Университета здравоохранения Северной Каролины, их исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine.

Специалисты проверяли эффективность различных защитных изделий на одном подопытном, взрослом мужчине без бороды. Было установлено, что универсальные респираторы практически гарантированно защищают человека от инфекции, их эффективность равна примерно 98%.

Ученые в Дании заявили об ограниченной защите масок
Общество
Фото:Kira Hofmann / dpa / Global Look Press

Из числа «потребительских масок» лучший результат показала двухслойная нейлоновая. Ее эффективность колеблется в зависимости от наличия нетканой вставки и алюминиевой переносицы от 44,7% до 79%. При этом маска стала полезнее после одной стирки, которая подняла ее защитные свойства.

Банданы и маски из хлопка или полиэстера показали более скромные результаты. Даже трехслойная хлопковая маска с металлической переносицей, по выводам ученых, способна обеспечить защиту не более чем на 26,5%. Хлопковая бандана, «сложенная в бандитском стиле», как указано в исследовании, эффективна на 50%. Однослойная полиэстеровая маска защищает на 37,8%.

Материал дополняется

коронавирус маски ученые
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Ученые в Дании заявили об ограниченной защите масок
Общество
В Роспотребнадзоре предостерегли от использования шарфа вместо маски
Общество
Роспотребнадзор оценил эффективность масок для защиты от инфекций
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter