Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19

Лучше всего от заражения коронавирусом защищают респираторы N95, среди более простых защитных средств — маски из нейлона. Об этом сообщили ученые Университета здравоохранения Северной Каролины, их исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine.

Специалисты проверяли эффективность различных защитных изделий на одном подопытном, взрослом мужчине без бороды. Было установлено, что универсальные респираторы практически гарантированно защищают человека от инфекции, их эффективность равна примерно 98%.

Из числа «потребительских масок» лучший результат показала двухслойная нейлоновая. Ее эффективность колеблется в зависимости от наличия нетканой вставки и алюминиевой переносицы от 44,7% до 79%. При этом маска стала полезнее после одной стирки, которая подняла ее защитные свойства.

Банданы и маски из хлопка или полиэстера показали более скромные результаты. Даже трехслойная хлопковая маска с металлической переносицей, по выводам ученых, способна обеспечить защиту не более чем на 26,5%. Хлопковая бандана, «сложенная в бандитском стиле», как указано в исследовании, эффективна на 50%. Однослойная полиэстеровая маска защищает на 37,8%.