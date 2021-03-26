Гинцбург назвал единичными случаи заболевания COVID после двух прививок

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Случаи заболевания COVID-19 у граждан, прошедших вакцинацию двумя компонентами вакцины, являются единичными. Об этом сообщил журналистам глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает корреспондент РБК.



«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи — у прошедших вакцинацию двумя компонентами», — рассказал он.

Гинцбург напомнил, что вакцина «Спутник V» вводится двумя дозами и через 21 день после первой инъекции пациенту необходимо сделать вторую. При этом человек может считаться защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента, в остальное время формируется иммунитет к инфекции.

Гинцбург призвал всех прошедших вакцинацию продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты. «Это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя, которая составляет почти 92%», — подытожил директор Центра Гамалеи.

«Спутник V» зарегистрирован в 57 странах по всему миру. Эффективность вакцины составляет более 91%, говорилось в публикации медицинского журнала The Lancet.