Роспотребнадзор предписал повсеместное обязательное ношение масок

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На территории России в общественных местах, в транспорте, в лифтах и на парковках граждане должны носить защитные маски. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах», — говорится в документе.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в действие 28 октября.

Главы субъектов должны принять меры для защиты граждан из группы риска, в том числе людей, старше 65 лет.