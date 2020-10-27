Пандемия коронавируса , 27 окт, 10:08
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Роспотребнадзор предписал повсеместное обязательное ношение масок
На территории России в общественных местах, в транспорте, в лифтах и на парковках граждане должны носить защитные маски. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах», — говорится в документе.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в действие 28 октября.
Главы субъектов должны принять меры для защиты граждан из группы риска, в том числе людей, старше 65 лет.