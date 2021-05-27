Twitter оштрафовали на 9,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 9,5 млн руб. в рамках трех дел из-за неудаления запрещенных материалов. Об этом РБК сказали в суде.

«Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.», — сказали в суде.

Еще по двум делам соцсеть оштрафовали на 4 млн и на 2,5 млн руб. по тому же основанию.

В суде уточнили, что всего к Twitter рассматривается шесть исков. Ранее там говорили, что общая сумма штрафов к соцсети может достигнуть 24 млн руб.