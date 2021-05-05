Twitter пригрозили оштрафовать еще на ₽24 млн

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Социальную сеть Twitter могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить данные по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы, пишет ТАСС.

Там отметили, что в суд поступили шесть протоколов в отношении Twitter. Они составлены по административной статье о неудалении владельцем сайта противоправной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП России).

«По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн руб., а всего ее могут оштрафовать на 24 млн руб.», — сообщили в суде. Там добавили, что дата рассмотрения этого дела пока не назначена.

Кроме того, в этот же суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook, они составлены по той же статье (ч. 2 ст. 13.41 КоАП России).