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Twitter пригрозили оштрафовать еще на ₽24 млн

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Социальную сеть Twitter могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить данные по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы, пишет ТАСС.

Там отметили, что в суд поступили шесть протоколов в отношении Twitter. Они составлены по административной статье о неудалении владельцем сайта противоправной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП России).

«По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн руб., а всего ее могут оштрафовать на 24 млн руб.», — сообщили в суде. Там добавили, что дата рассмотрения этого дела пока не назначена.

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Фото:Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кроме того, в этот же суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook, они составлены по той же статье (ч. 2 ст. 13.41 КоАП России).

Этот же судебный участок 2 апреля уже рассматривал аналогичные протоколы против Twitter. Тогда за день социальная сеть получила три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. Как отмечает ТАСС, дело касалось отказа «удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях». В тот же день суд оштрафовал и социальную сеть TikTok на 2,6 млн руб.

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Фото:Scott Eells / Bloomberg

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10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter на территории России. Кроме того, ведомство пригрозило, что в случае, если соцсеть продолжит нарушать российское законодательство, ее могут заблокировать на территории страны.

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