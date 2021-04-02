Суд в Москве за день трижды оштрафовал Twitter

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Twitter в Таганском суде Москвы получил за день три штрафа за систематическое неудаление противоправной информации, общая сумма штрафов составила 8,9 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов.

Twitter признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление противоправной информации). Штраф составил 2,4 млн руб. Ранее суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн руб. и на 3,3 млн руб. по той же статье.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российского законодательства. Ведомство сообщало, что с 2017 года соцсеть не удалила почти 3 тыс. материалов с запрещенной информацией. Речь идет о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии.

Тогда же ведомство направило в суд три протокола в отношении соцсети за игнорирование требований удалить противоправную информацию (ст. 13.41 КоАП).