Глава Роскомнадзора заявил о влиянии замедления Twitter на другие сервисы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских Общество, 08:40 Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Технологии и медиа ,  
0 

Глава Роскомнадзора заявил о влиянии замедления Twitter на другие сервисы

Google, Facebook и владельцев других сервисов пока планируют только штрафовать
Власти назвали плюсы от замедления Twitter. В Роскомнадзоре говорят, что в результате на диалог пошли и другие популярные соцсети, а в МИДе — что Россия получила возможность противостоять агрессии в киберсреде
Фото: Alex Flynn / Bloomberg
Фото: Alex Flynn / Bloomberg

После замедления Twitter с Роскомнадзором «вышли на связь» другие иностранные сервисы, сообщил глава ведомства Андрей Липов на пресс-конференции в среду, 26 мая, передает корреспондент РБК. Он не уточнил названия сервисов (чиновник сослался на то, что о конфиденциальности попросили сами сервисы). В то же время Липов отметил, что один из «самых популярных сервисов в России» должен представить Роскомнадзору данные об удалении запрещенной информации и выполнении других требований российского законодательства в первой декаде июня.

Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter для российских пользователей с середины марта из-за того, что соцсеть не удаляла запрещенный в России контент. Ограничение осуществлялось через оборудование, установленное на сетях операторов связи в рамках так называемого закона о суверенном Рунете. Оно должно противодействовать угрозам российского интернета извне, а также ограничивать доступ к запрещенным в стране ресурсам. В середине мая Роскомнадзор снял ограничения в отношении Twitter, заявив, что компания удалила более 91% запрещенной информации. Как пояснил Липов на пресс-конференции, ведомство и компания договорились вернуться к обсуждению ситуации с оставшимися неудаленными ссылками в начале июня. Кроме того, служба обсуждает с Twitter и другие требования российского законодательства, которые компания не выполняет.

Власти России ограничили работу Twitter. Главное
Технологии и медиа
Фото:Scott Eells / Bloomberg

Помимо Twitter среди крупных зарубежных компаний претензии из-за неудаления запрещенного контента у российских властей были к Google и Facebook. Претензии к глобальным игрокам активизировались в январе этого года на фоне протестов в разных городах страны после ареста Алексея Навального. Например, от Google Роскомнадзор потребовал удалить с принадлежащего компании видеохостинга YouTube 12 ссылок на видеозаписи с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Это следует из иска американской компании, поданного в апреле в российский суд.

По словам главы Роскомнадзора, представители зарубежных соцсетей напрямую говорят, что обеспечивают исполнение прав человека во всем мире, а «когда ведомство возражает, что одно из основных прав — это право на безопасную информацию, встречает непонимание». «Диалог с трудом, но идет. Он всегда был и интенсифицировался после принятых мер [по замедлению Twitter]. Было очень сложно — часто в разговоре с ними мы слышим про их исключительность. Мы им [говорим] про необходимость выполнения законов России, а они нам про то, что имеют право диктовать условия работы их сервиса на территории страны», — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможности замедления трафика Google и других сервисов, нарушающих российское законодательство, Андрей Липов сообщил, что, «если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от нее, к ней будут применяться более радикальные меры». «На сегодняшний день мы считаем, что штрафов будет достаточно. Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал, и компания пострадала деньгами», — пояснил он. К Twitter мера по замедлению была применена, поскольку компания не удалила «несколько тысяч ссылок [на запрещенную информацию], связанных с детьми». По его словам, если пройдет так называемый закон о приземлении, это даст дополнительные инструменты для воздействия на глобальные компании.

Власти объяснили «приземление» ИТ-компаний поведением Google и TikTok
Технологии и медиа
Сергей Кириенко

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Речь идет о законопроекте «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории России», который был внесен в Госдуму 21 мая. Документ предписывает иностранным компаниям, чьи сайты с территории России посещают более 500 тыс. человек в сутки, на которых распространяется информация на языках народов России или которые зарабатывают за счет этой аудитории, с 1 января 2022 года создать в стране филиал, представительство или юрлицо. Оно будет рассматривать обращения граждан, исполнять решения судов и госорганов, принятых в отношении этой иностранной компании, ограничивать доступ к запрещенной в России информации. Также попадающие под законопроект компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и взаимодействовать с ведомством через него. Если зарубежные компании не будут выполнять это требование, в отношении их могут применить одну или несколько мер воздействия, в числе которых запрет на рекламу (как самого ресурса, так и на этом ресурсе), ограничение приема платежей, замедление трафика и др.

Что власти говорили о замедлении

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко говорил, что трафик Twitter в России начали замедлять, поскольку сервис был на первом месте по количеству предписаний Роскомнадзора. При этом речь шла не о политическом контенте, «пограничных» вещах, к которым можно относиться по-разному, а о суициде детей, наркотиках, детской порнографии, говорил он. Кириенко также констатировал, что «масштаб и мощь ИТ-бизнеса и крупных платформ и экосистем сейчас такие, что не регулировать их невозможно».

Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Google
Технологии и медиа
Фото:Mario Tama / Getty Images

Выступавший на коллегии Роскомнадзора, которая состоялась также в среду, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что власти не должны бояться, а «должны идти до конца», если кто-то из интернет-компаний пойдет на обострение конфликта. «Это не наша цель, у нас нет задачи выталкивания этих интернет-компаний с рынка и нашего информационного пространства, но они должны подчиняться нашим законам. Здесь мы не должны давать слабины, должны проявлять принципиальность», — отметил Пушков. По его словам, последний год показал несостоятельность утверждения о том, что глобальные интернет-компании являются самодостаточными и сами определяют правила игры, — стало понятно, что глобальные сети будут вынуждены считаться с национальными государствами. Он напомнил, что в США интернет-сети обвиняют в произвольных действиях во время предвыборной кампании, готовится антимонопольное регулирование, что дает властям этой страны рычаги влияния на компании.

Пушков также подчеркнул, что предположение о том, что российский рынок слишком маленький и соцсети с легкостью уйдут с него, также является неверным. «Несмотря на конфликты с национальными государствами, глобальные компании практически ниоткуда не уходят. Google сделала ошибку, когда в 2010 году вступила в конфликт с Китаем и ушла с этого рынка. Китай теперь не пускает компанию обратно, ограничивает по всем позициям, хотя Google делает заявления, что заинтересована вернуться на этот рынок», — указал сенатор. Он также напомнил, что и Google, и Facebook были вынуждены пойти на диалог с австралийским правительством, когда встал вопрос о возможности потери этого рынка.

Выступавшая на том же мероприятии директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова указала, что сейчас есть агрессия в отношении России в информационной среде, а регулирующие интернет-компании законы стали инструментарием, который позволяет решить проблемы, существовавшие много лет. «До какого-то момента меры, разработанные против интернет-компаний, не были критически важны, потому что у нас была своя площадка для противодействия агрессивной информационной кампании, хотя и непропорциональная по масштабу. Но как только наши партнеры начали вводить запрет на вещание российских каналов, не аккредитовывать и даже высылать российских журналистов, [не было другого варианта] кроме как разработать законы, которые стали бы ответным сигналом», — сообщила Захарова.

Что еще хочет регулировать Роскомнадзор

По мнению Липова, сейчас недостаточно развито законодательство в отношении использования персональных данных, он считает, что необходимо ввести наказание за использование данных, которые были получены незаконным способом. «Получается так, что данные утекли, кто-то понес за это небольшой штраф, а потом эти данные начали использовать. Мне кажется, здесь нужно работать со спросом, который рождает предложение», — пояснил Липов. В то же время он отметил, что уже удалось поднять штраф за незаконную обработку данных с 50 тыс. до 500 тыс. руб., а срок давности по таким делам увеличили с трех месяцев до года, что позволяет доводить их до суда. Кроме того, был принят закон, который позволит людям контролировать, где они разместили свои данные, и предоставлять или отзывать разрешения другим площадкам на их использование.

Автор
Анна Балашова Анна Балашова
Twitter Роскомнадзор МИД Google
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Роскомнадзор частично снял меры по замедлению Twitter
Общество
Роскомнадзор заявил о готовности Twitter удалить запрещенный контент
Технологии и медиа
Google оштрафовали на 6 млн руб. за неудаление запрещенного контента
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter