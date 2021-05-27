Глава Роскомнадзора заявил о влиянии замедления Twitter на другие сервисы

Отвечая на вопрос о возможности замедления трафика Google и других сервисов, нарушающих российское законодательство, Андрей Липов сообщил, что, «если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от нее, к ней будут применяться более радикальные меры». «На сегодняшний день мы считаем, что штрафов будет достаточно. Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал, и компания пострадала деньгами», — пояснил он. К Twitter мера по замедлению была применена, поскольку компания не удалила «несколько тысяч ссылок [на запрещенную информацию], связанных с детьми». По его словам, если пройдет так называемый закон о приземлении, это даст дополнительные инструменты для воздействия на глобальные компании.

Речь идет о законопроекте «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории России», который был внесен в Госдуму 21 мая. Документ предписывает иностранным компаниям, чьи сайты с территории России посещают более 500 тыс. человек в сутки, на которых распространяется информация на языках народов России или которые зарабатывают за счет этой аудитории, с 1 января 2022 года создать в стране филиал, представительство или юрлицо. Оно будет рассматривать обращения граждан, исполнять решения судов и госорганов, принятых в отношении этой иностранной компании, ограничивать доступ к запрещенной в России информации. Также попадающие под законопроект компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и взаимодействовать с ведомством через него. Если зарубежные компании не будут выполнять это требование, в отношении их могут применить одну или несколько мер воздействия, в числе которых запрет на рекламу (как самого ресурса, так и на этом ресурсе), ограничение приема платежей, замедление трафика и др.

Что власти говорили о замедлении

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко говорил, что трафик Twitter в России начали замедлять, поскольку сервис был на первом месте по количеству предписаний Роскомнадзора. При этом речь шла не о политическом контенте, «пограничных» вещах, к которым можно относиться по-разному, а о суициде детей, наркотиках, детской порнографии, говорил он. Кириенко также констатировал, что «масштаб и мощь ИТ-бизнеса и крупных платформ и экосистем сейчас такие, что не регулировать их невозможно».

Выступавший на коллегии Роскомнадзора, которая состоялась также в среду, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что власти не должны бояться, а «должны идти до конца», если кто-то из интернет-компаний пойдет на обострение конфликта. «Это не наша цель, у нас нет задачи выталкивания этих интернет-компаний с рынка и нашего информационного пространства, но они должны подчиняться нашим законам. Здесь мы не должны давать слабины, должны проявлять принципиальность», — отметил Пушков. По его словам, последний год показал несостоятельность утверждения о том, что глобальные интернет-компании являются самодостаточными и сами определяют правила игры, — стало понятно, что глобальные сети будут вынуждены считаться с национальными государствами. Он напомнил, что в США интернет-сети обвиняют в произвольных действиях во время предвыборной кампании, готовится антимонопольное регулирование, что дает властям этой страны рычаги влияния на компании.

Пушков также подчеркнул, что предположение о том, что российский рынок слишком маленький и соцсети с легкостью уйдут с него, также является неверным. «Несмотря на конфликты с национальными государствами, глобальные компании практически ниоткуда не уходят. Google сделала ошибку, когда в 2010 году вступила в конфликт с Китаем и ушла с этого рынка. Китай теперь не пускает компанию обратно, ограничивает по всем позициям, хотя Google делает заявления, что заинтересована вернуться на этот рынок», — указал сенатор. Он также напомнил, что и Google, и Facebook были вынуждены пойти на диалог с австралийским правительством, когда встал вопрос о возможности потери этого рынка.

Выступавшая на том же мероприятии директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова указала, что сейчас есть агрессия в отношении России в информационной среде, а регулирующие интернет-компании законы стали инструментарием, который позволяет решить проблемы, существовавшие много лет. «До какого-то момента меры, разработанные против интернет-компаний, не были критически важны, потому что у нас была своя площадка для противодействия агрессивной информационной кампании, хотя и непропорциональная по масштабу. Но как только наши партнеры начали вводить запрет на вещание российских каналов, не аккредитовывать и даже высылать российских журналистов, [не было другого варианта] кроме как разработать законы, которые стали бы ответным сигналом», — сообщила Захарова.