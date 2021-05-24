Следовавший в Таллин борт Wizz Air не стал пролетать над Белоруссией

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Рейс из Киева в Таллин венгерской авиакомпании Wizz Air изменил маршрут, чтобы не входить в белорусское воздушное пространство. Об этом BNS сообщил главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо.

«Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллин в понедельник [24 мая] изменил маршрут, избегая воздушного пространства Белоруссии. Мы постоянно следим за ситуацией и оцениваем ее», — сказал он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair приземлился в белорусском аэропорту из-за сообщения о взрывном устройстве. Telegram-канал «Пул первого» передавал, что самолет уже находился рядом с литовской границей, однако в соответствии с международными требованиями авиационной безопасности экипаж принял решение сажать его в ближайшем аэропорту. На пути в аэропорт лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки самолета в Минске бомбы обнаружено не было, однако правоохранительные органы задержали летевшего этим рейсом Романа Протасевича — бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, который освещал и координировал протесты в Белоруссии после выборов президента в августе прошлого года. В отношении журналиста возбудили уголовное дело, его обвиняют в экстремистской и террористической деятельности. Позже Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК из-за ложного сообщения о минировании.