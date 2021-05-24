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Протесты в Белоруссии ,  
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Следовавший в Таллин борт Wizz Air не стал пролетать над Белоруссией

Фото: Peter Cziborra / Reuters
Фото: Peter Cziborra / Reuters

Рейс из Киева в Таллин венгерской авиакомпании Wizz Air изменил маршрут, чтобы не входить в белорусское воздушное пространство. Об этом BNS сообщил главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо.

«Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллин в понедельник [24 мая] изменил маршрут, избегая воздушного пространства Белоруссии. Мы постоянно следим за ситуацией и оцениваем ее», — сказал он.

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Самолет Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный блогер и активист Роман Протасевич

23 мая самолет авиакомпании Ryanair приземлился в белорусском аэропорту из-за сообщения о взрывном устройстве. Telegram-канал «Пул первого» передавал, что самолет уже находился рядом с литовской границей, однако в соответствии с международными требованиями авиационной безопасности экипаж принял решение сажать его в ближайшем аэропорту. На пути в аэропорт лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки самолета в Минске бомбы обнаружено не было, однако правоохранительные органы задержали летевшего этим рейсом Романа Протасевича — бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, который освещал и координировал протесты в Белоруссии после выборов президента в августе прошлого года. В отношении журналиста возбудили уголовное дело, его обвиняют в экстремистской и террористической деятельности. Позже Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК из-за ложного сообщения о минировании.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что обеспокоена инцидентом с рейсом Ryanair, назвав посадку вынужденной и противоречащей основным правилам авиации. В ICAO отметили, что ждут более подробных официальных данных. Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Белоруссии.

К проведению расследования призвали глава Евросовета Шарль Мишель, власти Австрии, Германии, Великобритании и других стран, а также экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Польша потребовала ввести санкции против Минска.

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