Экс-глава Генштаба Украины заявил о возможной потере страны выхода к морю

Россия может занять южные и восточные украинские регионы, чтобы отрезать Украину от выхода к Черному и Азовскому морям, считает бывший глава украинского Генштаба генерал Виктор Муженко. Свои предположения он высказал в эфире телеканала «Апостроф».

«Я думаю, что вопрос, который касается в первую очередь южных районов, остается актуальным на сегодняшний день. Не только южных, но частично и восточных регионов. <...> Первоочередными объектами могут быть Херсонская область, Северо-Крымский канал, вопрос Одессы», — сказал Муженко.

По его словам, в планах России может быть лишить Украину от выхода к Черному и Азовскому морям. По его словам, такое развитие событий будет «угрозой для всего международного сообщества».

Муженко занимал должность главы генерального штаба Украины при администрации президента Петра Порошенко — с июля 2014-го по май 2019 года.