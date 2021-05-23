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Политика ,  
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Экс-глава Генштаба Украины заявил о возможной потере страны выхода к морю

Россия может занять южные и восточные украинские регионы, чтобы отрезать Украину от выхода к Черному и Азовскому морям, считает бывший глава украинского Генштаба генерал Виктор Муженко. Свои предположения он высказал в эфире телеканала «Апостроф».

«Я думаю, что вопрос, который касается в первую очередь южных районов, остается актуальным на сегодняшний день. Не только южных, но частично и восточных регионов. <...> Первоочередными объектами могут быть Херсонская область, Северо-Крымский канал, вопрос Одессы», — сказал Муженко.

По его словам, в планах России может быть лишить Украину от выхода к Черному и Азовскому морям. По его словам, такое развитие событий будет «угрозой для всего международного сообщества».

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Муженко занимал должность главы генерального штаба Украины при администрации президента Петра Порошенко — с июля 2014-го по май 2019 года.

Ранее, в апреле, российское Минобороны провело учения разных родов войск в Южном федеральном округе, а также на Черноморском флоте. В Крыму военные отработали десантирование и преодоление противодесантной обороны противника.

Учения начались вскоре после начала очередного витка обострения конфликта в Донбассе. В ЕС указывали, что Россия развернула на западной границе около 100 тыс. военных. Западные страны связали это с украинским конфликтом и призвали Москву снять напряженность.

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В Кремле заявляли, что все передвижения войск происходят на территороии России, и это не должно беспокоить другие страны. В администрации президента заверили, что учения не направлены ни против одной из стран.

При этом российский министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что учения начались из-за переброски войск НАТО к границам с Россией.

В конце апреля в Черное море зашел катер береговой охраны США Hamilton для проведения учений с союзниками в регионе.

Генеральный штаб ВСУ Виктор Муженко море выход
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