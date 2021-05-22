В Госдуме оценили заявление украинского МИДа о поставках воды в Крым

Россия не будет выполнять условие Украины о «деоккупации» и «демилитаризации» Крыма в обмен на поставки воды на полуостров. Об этом заявил представляющий республику депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает «РИА Новости».

«Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — сказал Бальбек.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что проблемы с водой в Крыму начались из-за активной милитаризации полуострова. Он добавил, что возобновление подачи воды из Днепра возможно лишь после «деоккупации» и «демилитаризации» региона.

Эти заявления Бальбек назвал «очередными бреднями». По его словам, российские военные, наоборот, помогают обеспечить крымчан водой, но Киев этого признавать не хочет.