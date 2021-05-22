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Политика ,  
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В Госдуме оценили заявление украинского МИДа о поставках воды в Крым

Россия не будет выполнять условие Украины о «деоккупации» и «демилитаризации» Крыма в обмен на поставки воды на полуостров. Об этом заявил представляющий республику депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает «РИА Новости».

«Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — сказал Бальбек.

В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле самолета
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что проблемы с водой в Крыму начались из-за активной милитаризации полуострова. Он добавил, что возобновление подачи воды из Днепра возможно лишь после «деоккупации» и «демилитаризации» региона.

Эти заявления Бальбек назвал «очередными бреднями». По его словам, российские военные, наоборот, помогают обеспечить крымчан водой, но Киев этого признавать не хочет.

До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по построенному в середине прошлого века Северо-Крымскому каналу. Эта водная артерия обеспечивала до 85% потребностей крымского сельского хозяйства.

В марте 2014-го Крым стал частью Россию по результатам референдума. Украина и ряд других стран не признали итоги голосования. Через три года украинские власти построили дамбу в Херсонской области, перекрыв подачу воды на полуостров.

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21 мая вице-премьер Крыма Евгений Кабанов заявил, что экипаж одного из судов начал бурить дно Азовского моря для исследования запасов пресной воды. По его словам, данные геологоразведки подтверждают наличие такой воды. К 1 июля будет известно ее качество.

Крым Госдума вода МИД Украины
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