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Катер береговой охраны США зашел в Черное море

Сторожевой корабль Hamilton
Сторожевой корабль Hamilton (Фото: Yörük Işık / Twitter)

Сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны), передает «РИА Новости».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года», — говорится в сообщении НЦУО.

Шестой флот Военно-морских сил США сообщил в Twitter, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО». В сообщении также говорится, что катер береговой охраны США последний раз заходил в акваторию Черного моря в 2008 году.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

О том, что ВМС США направили в Черное море патрульный катер береговой охраны Hamilton, шестой флот сообщил утром 27 апреля. Тогда уточнялось, что он проведет учения с союзниками по Североатлантическому альянсу.

На прошлой неделе Минобороны России приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря: на вытянутом участке вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Запрет будет действовать до 31 октября этого года.

В Госдепартаменте США эту меру назвали эскалацией по подрыву и дестабилизации Украины. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Москва неоднократно предпринимала «агрессивные действия» против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море.

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