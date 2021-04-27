Катер береговой охраны США зашел в Черное море

Сторожевой корабль Hamilton (Фото: Yörük Işık / Twitter)

Сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны), передает «РИА Новости».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года», — говорится в сообщении НЦУО.

Шестой флот Военно-морских сил США сообщил в Twitter, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО». В сообщении также говорится, что катер береговой охраны США последний раз заходил в акваторию Черного моря в 2008 году.

О том, что ВМС США направили в Черное море патрульный катер береговой охраны Hamilton, шестой флот сообщил утром 27 апреля. Тогда уточнялось, что он проведет учения с союзниками по Североатлантическому альянсу.