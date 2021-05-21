Посол назвал сроки начала производства «Спутника V» в Индии

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Производство вакцины «Спутник V» в Индии начнется в августе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

«Производство самой вакцины начнется в августе», — сказал он. При этом посол отметил, что в Индии к сентябрю-октябрю планируется произвести 850 млн доз вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее заключил соглашение о производстве российской вакцины с несколькими индийскими компаниями. Так, в ноябре прошлого года РФПИ заключил договор с ведущим индийским производителем препаратов Hetero по производству более 100 млн доз вакцины в год.

В марте РФПИ заключил договор с индийской фармакологической компанией Virchow Biotech Private Limited о производстве в год 200 млн доз вакцины, а также с компанией Stelis Biopharma.