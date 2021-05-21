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Пандемия коронавируса ,  
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Посол назвал сроки начала производства «Спутника V» в Индии

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Производство вакцины «Спутник V» в Индии начнется в августе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

«Производство самой вакцины начнется в августе», — сказал он. При этом посол отметил, что в Индии к сентябрю-октябрю планируется произвести 850 млн доз вакцины.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее заключил соглашение о производстве российской вакцины с несколькими индийскими компаниями. Так, в ноябре прошлого года РФПИ заключил договор с ведущим индийским производителем препаратов Hetero по производству более 100 млн доз вакцины в год.

В марте РФПИ заключил договор с индийской фармакологической компанией Virchow Biotech Private Limited о производстве в год 200 млн доз вакцины, а также с компанией Stelis Biopharma.

Индия одобрила применение российской вакцины в апреле. Россия уже доставила в индийский город Хайдарабад две партии «Спутника V». Первую партию «Спутника V» доставили в Индию 1 мая. Первые прививки «Спутником V» были сделаны в индийском городе Хайдарабаде 14 мая.

Ситуация с коронавирусом в Индии по-прежнему остается тяжелой.Так, 19 мая в стране выявили рекордное количество умерших за сутки — более 4,3 тыс. 21 мая в стране выявили более 259,5 тыс. заболевших, умерли за сутки 4,2 тыс. человек. Всего коронавирус обнаружили у 26 031 991 жителя Индии.

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коронавирус Индия посол COVID-19 Спутник V
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