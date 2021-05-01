В Индию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»

Фото: РИА Новости

Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в индийский город Хайдарабад. Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.

«В этот же день [1 мая] в стране начинается массовая вакцинация против COVID, охватывающая все взрослое население», — говорится в сообщении.

Представитель Министерства иностранных дел Индии подтвердил Reuters, что Индия получила 150 тыс. доз вакцины «Спутник V». За этим последуют «миллионы доз» вакцины, которая будет продаваться в Индии фармацевтической компанией Dr Reddy's Laboratories Ltd, отметил представитель министерства.

Индия последние несколько дней устанавливает новые рекорды по количеству заболевших за сутки. Так, 28 апреля в стране выявили около 361 тыс. случаев заболевания, 29 апреля — почти 380 тыс. случаев, 30 апреля — 386, 5 тыс. случаев, 1 мая — почти 402 тыс. новых случаев заражения COVID-19.