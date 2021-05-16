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Пандемия коронавируса ,  
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В Индию доставили вторую партию вакцины «Спутник V»

В индийский город Хайдарабад доставили вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев, передает ТАСС.

«Вторая партия «Спутника V» сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19 <...> прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — сказал Кудашев.

Он также добавил, что гуманитарная помощь, доставленная в российской стороной в апреле, уже успешно используется в Индии.

В апреле в Индии одобрили экстренное применение вакцины «Спутник V». Российская вакцина стала третьей, применение которой разрешили в стране.

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Первую партию «Спутника V» доставили в Индию 1 мая. По словам представителя Министерства иностранных дел страны, Индия получила 150 тыс. доз российского препарата. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что первые прививки «Спутником V» были сделаны в индийском городе Хайдарабаде 14 мая.

Помимо этого, в апреле в Индию прибыли из России два самолета с лекарствами и медицинским оборудованием. Они доставили свыше 22 т груза: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

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Индия занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. По данным индийского Минздрава, в стране с начале эпидемии коронавирусом заразились 24,3 млн человек. За последние сутки в Индии COVID-19 диагностировали у 31 тыс. человек, скончались 3,8 тыс. заболевших.

коронавирус вакцинация Спутник V Индия
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