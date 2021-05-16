В Индию доставили вторую партию вакцины «Спутник V»

В индийский город Хайдарабад доставили вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев, передает ТАСС.

«Вторая партия «Спутника V» сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19 <...> прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — сказал Кудашев.

Он также добавил, что гуманитарная помощь, доставленная в российской стороной в апреле, уже успешно используется в Индии.

В апреле в Индии одобрили экстренное применение вакцины «Спутник V». Российская вакцина стала третьей, применение которой разрешили в стране.