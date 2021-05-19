Индия второй день подряд побила рекорд по умершим от COVID-19 за сутки

Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

Рекордное количество умерших от коронавируса за сутки выявлено в Индии второй день подряд, следует из данных, опубликованных на сайте правительства страны.

Так, по данным властей, за минувшие сутки в стране скончались 4529 человек — на 200 больше, чем днем ранее. Из статистики за 18 мая, опубликованной на сайте ВОЗ, следует, что в стране умерли 4329 заболевших, что было крупнейшим показателем за всю пандемию.

При этом уже три дня подряд суточный прирост заболевших COVID-19 в Индии составляет менее 300 тыc. человек. Так, за минувшие сутки в Индии выявлено 267,3 тыс. новых заболевших, днем ранее — 263,5 тыс., 17 мая — 281,4 тыс.

Всего за время пандемии в Индии заразились коронавирусом более 25,4 млн человек — по этому показателю страна по-прежнему занимает второе место в мире. Общее число летальных исходов превысило 283 тыс.