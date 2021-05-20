Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 12:26
«Это будет не ГУЛАГ»: зачем ФСИН привлекать осужденных к крупным стройкам Общество, 22:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня Политика, 22:21 В России выявили свыше десяти случаев индийского штамма COVID-19 Общество, 22:18 СМИ сообщили о «наказании» футболистов «Беневенто» за вылет из Серии А Спорт, 22:14 Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев Общество, 22:05 Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России РБК и ПСБ, 22:00 «Ливерпуль» создаст Совет болельщиков после выхода из Суперлиги Спорт, 21:59 Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте Финансы, 21:58 Белый дом оценил возможность помешать достройке «Северного потока-2» Политика, 21:56 Титов оценил идею заменить трудовых мигрантов заключенными Общество, 21:29 Пашинян допустил обсуждение обмена анклавами с Азербайджаном Политика, 21:23 Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступление Общество, 21:19 Организаторы «Нового Знания» сообщили о 5 млн просмотров марафона Общество, 21:11 ЕС оштрафовал UBS, UniCredit и Nomura на €371 млн за картельный сговор Бизнес, 21:08
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили свыше десяти случаев индийского штамма COVID-19

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России зарегистрировали более десяти случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Больше десяти сегодня будет уже индийских штаммов, но это обычная история», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).

Российские вирусологи получили образцы индийского штамма коронавируса
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

По ее словам, количество заболевших новыми штаммами растет. Британский штамм коронавируса выявили у более чем 550 человек. Несколько десятков заразились южноафриканским штаммом инфекции, сказала Попова.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в начале мая в России выявили свыше 400 случаев британского штамма коронавируса. Также, по его данным, за этот период в стране зарегистрировали 33 случая заражения южноафриканским штаммом COVID-19.

Впервые британский штамм коронавируса в России зарегистрировали в конце 2020 года. Об обнаружении южноафриканского варианта инфекции власти сообщили в середине марта, индийского штамма — 20 мая.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил
COVID-19 новый штамм коронавируса Анна Попова Индия Роспотребнадзор
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Эксперты предупредили об опасности бразильского штамма коронавируса
Общество
Ученые определили эффективность вакцины Pfizer от новых штаммов COVID-19
Общество
Индийский штамм COVID-19 обнаружили в Швейцарии и Чехии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter