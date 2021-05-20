В России выявили свыше десяти случаев индийского штамма COVID-19

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В России зарегистрировали более десяти случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Больше десяти сегодня будет уже индийских штаммов, но это обычная история», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, количество заболевших новыми штаммами растет. Британский штамм коронавируса выявили у более чем 550 человек. Несколько десятков заразились южноафриканским штаммом инфекции, сказала Попова.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в начале мая в России выявили свыше 400 случаев британского штамма коронавируса. Также, по его данным, за этот период в стране зарегистрировали 33 случая заражения южноафриканским штаммом COVID-19.