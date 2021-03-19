РФПИ договорился с компанией из Индии о создании 200 млн доз «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с компанией Stelis Biopharma о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V» для Индии. В сообщении фонда (есть у РБК) указывается, что такого количества препарата будет достаточно для вакцинации 100 млн человек.

Посредником при заключении соглашения выступила Enso Healthcare LLP — партнер РФПИ в Индии.

Предполагается, что поставки вакцины начнутся в третьем квартале этого года. При этом стороны допустили увеличение поставок сверх первоначального соглашения.

Комментируя заключение партнерского соглашения, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин от коронавируса в мире. По его словам, совместное производство препарата со Stelis позволит увеличить его доступность по всему миру.