РФПИ договорился о производстве «Спутник V» с индийской Virchow Biotech

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармкомпания компания Virchow Biotech Private Limited договорились о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом РФПИ сообщил РБК.

Согласно сообщению РФПИ, ежегодно на мощностях Virchow Biotech будут производить до 200 млн доз вакцины.

«Завершение технологического трансфера планируется во 2 квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V"», — говорится в сообщении фонда.

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