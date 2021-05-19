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Общество ,  
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Состояние пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била ухудшилось

Состояние консультанта Госдумы Марии Артемовой, которая пострадала в ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, ухудшилось. Об этом заявил ее адвокат Андрей Князев, передает ТАСС.

«Состояние Марии Артемовой ухудшилось вчера, ей была проведена операция на ноге», — сказал Князев.

Он добавил, в ногу женщины установили спицы и пластины. Сейчас врачи стараются поднять Артемовой гемоглобин.

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в центре Москвы
Общество
Эдвард Бил (Эдуард Биль)

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. В ней столкнулись пять машин. Причиной стал выезд Била, который сидел за рулем Audi RS6, на встречную полосу. В одном из автомобилей была Артемова. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому.

Адвокат Била Сергей Жорин заявил, что его подзащитный выехал на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, которая его подрезала. Поэтому о признании вины говорить нельзя.

При этом в полиции указывали, что за Билом числится более 400 нарушений ПДД за последние три месяца. Против нарушителя возбудили дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжелый вред здоровью). Суд запретил ему выходить из дома ночью, но защита пострадавшей посчитала такую меру наказания слишком мягкой и подала оспаривающее ходатайство.

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Позже адвокат Артемовой сообщил, что Бил выплатил женщине компенсацию. Сумму и другие условия соглашения защита не назвала.

ДТП блогер авария пострадавшая
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