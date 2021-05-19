Состояние пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била ухудшилось

Состояние консультанта Госдумы Марии Артемовой, которая пострадала в ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, ухудшилось. Об этом заявил ее адвокат Андрей Князев, передает ТАСС.

«Состояние Марии Артемовой ухудшилось вчера, ей была проведена операция на ноге», — сказал Князев.

Он добавил, в ногу женщины установили спицы и пластины. Сейчас врачи стараются поднять Артемовой гемоглобин.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. В ней столкнулись пять машин. Причиной стал выезд Била, который сидел за рулем Audi RS6, на встречную полосу. В одном из автомобилей была Артемова. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому.