На Садовом кольце в Москве столкнулись пять автомобилей

Фото: АГН «Москва»

В Москве, на Новинском бульваре, столкнулись четыре автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Предварительно, в 11:47 в районе дома 7 по Новинскому бульвару произошло столкновение четырех единиц автотранспорта. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируют дорожное движение, в том числе объезд», — сообщили в полиции.

В Twitter Госавтоинспекции Москвы говорится, что участниками аварии стали пять автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали. «По предварительным данным, водитель одного из автомобилей осуществлял выезд на встречную сторону движения, где и совершил столкновение с четырьмя автомобилями», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех, добавили в автоинспекции. По данным дептранса Москвы, по внешней стороне Садового кольца открыт левый ряд для движения автомобилей, также восстановили движение автобусов.