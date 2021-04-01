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На Садовом кольце в Москве столкнулись пять автомобилей

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве, на Новинском бульваре, столкнулись четыре автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Предварительно, в 11:47 в районе дома 7 по Новинскому бульвару произошло столкновение четырех единиц автотранспорта. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируют дорожное движение, в том числе объезд», — сообщили в полиции.

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Фото:источник РБК

В Twitter Госавтоинспекции Москвы говорится, что участниками аварии стали пять автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали. «По предварительным данным, водитель одного из автомобилей осуществлял выезд на встречную сторону движения, где и совершил столкновение с четырьмя автомобилями», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех, добавили в автоинспекции. По данным дептранса Москвы, по внешней стороне Садового кольца открыт левый ряд для движения автомобилей, также восстановили движение автобусов.

В середине февраля в результате ДТП на Тверской улице в Москве, где столкнулись пять автомобилей, пострадали два человека. Авария произошла возле дома 9 по Тверской улице в направлении центра. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в несколько машин.

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