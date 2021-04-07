Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в центре Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 77,77 (+1,39) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 92,33 (+2,15) Инвестиции, 12:26
РФПИ ответил на сообщения о подмене вакцин в Словакии и проверке в ЕС Общество, 18:40 Олимпийский чемпион Сильнов оспорит решение CAS о дисквалификации Спорт, 18:33 Анджелина Джоли и лесные пожары в новом фильме Тейлора Шеридана. Видео Стиль, 18:31 Патрушев оценил перспективы отношений с США после слов Байдена о Путине Политика, 18:23 Житель Чехии по оружейной амнистии передал властям розовый танк Т-34 Общество, 18:22 В «Авангарде» сообщили о состоянии госпитализированного хоккеиста Спорт, 18:19 Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 18:19 «ЭР-Телеком Холдинг» решил купить долю в бизнесе дата-центров Технологии и медиа, 18:15 Умер представитель Ассоциации членов семьи Романовых Иван Арцишевский Общество, 18:14 Когда медиарынок вернется к прежнему объему инвестиций: взгляд оптимистов Pro, 18:04 Зарплаты, бизнес-карты и кредиты: почему растет популярность бизнес-аппов РБК и СберБизнес, 17:50 В России упростили получении налогового вычета: как будет работать схема Недвижимость, 17:49 Риск тромбозов признали редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca Общество, 17:48 Путин пообещал Пашиняну решить вопрос с поставками «Спутника V» Общество, 17:43
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,06 -0,27% EUR/RUB ₽91,64 -0,11% EUR/USD $1,19 +0,16%
Город ,  
0 

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в центре Москвы

Эдвард Бил (Эдуард Биль)
Эдвард Бил (Эдуард Биль) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии с его участием на Смоленской площади. Об этом сообщил РБК его адвокат Сергей Жорин.

«Ему предъявлено обвинение по ст. 264 ч. 1 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сказал Жорин.

Об этом также сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. «Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела», — отмечается в сообщении.

Блогер Бил предложил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине
Общество
Эдвард Бил (Эдуард Биль)

Авария с участием блогера произошла 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Находившийся за рулем Audi RS6 Эдуард Биль выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Находившаяся за рулем Volkswagen женщина серьезно пострадала и находится в больнице.

Позже в полиции сообщили, что блогер не является владельцем машины, на которой попал в массовое ДТП. По данным департамента транспорта столицы, за его Audi с начала года зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. Отмечается, что на автомобиле также были установлены подложные номера.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжелый вред здоровью). Максимально возможным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до двух лет. Тверской районный суд Москвы запретил блогеру выходить из дома с 20:00 до 8:00 мск, пользоваться телефоном и интернетом и управлять автомобилем.
 

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем РБК Pro: когда вымрут сайты-отзовики с фейковыми комментариями Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз
Москва ДТП блогер обвинение новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,06 -0,27% EUR/RUB ₽91,64 -0,11% EUR/USD $1,19 +0,16%
Материалы по теме
Блогер Бил предложил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине
Общество
Защита пострадавшей в ДТП с блогером не согласилась с мерой пресечения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter