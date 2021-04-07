Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в центре Москвы

Эдвард Бил (Эдуард Биль) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии с его участием на Смоленской площади. Об этом сообщил РБК его адвокат Сергей Жорин.

«Ему предъявлено обвинение по ст. 264 ч. 1 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сказал Жорин.

Об этом также сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. «Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела», — отмечается в сообщении.

Авария с участием блогера произошла 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Находившийся за рулем Audi RS6 Эдуард Биль выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Находившаяся за рулем Volkswagen женщина серьезно пострадала и находится в больнице.