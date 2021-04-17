Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала жалобу на меру пресечения ему

Эдвард Бил (Фото: moscowcourts / Telegram)

Пострадавшая в ДТП на Смоленской площади в Москве, консультант Госдумы Мария Артемова подала в суд жалобу на избрание меры пресечения предполагаемому виновнику аварии, блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль). Об этом ТАСС сообщил адвокат пострадавшей Андрей Князев.

«Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу», — заявил он.

По словам юриста, Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты.

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулем которого был Эдуард Биль, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала находившаяся за рулем Volkswagen Мария Артемова.