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Общество ,  
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Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала жалобу на меру пресечения ему

Эдвард Бил
Эдвард Бил (Фото: moscowcourts / Telegram)

Пострадавшая в ДТП на Смоленской площади в Москве, консультант Госдумы Мария Артемова подала в суд жалобу на избрание меры пресечения предполагаемому виновнику аварии, блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль). Об этом ТАСС сообщил адвокат пострадавшей Андрей Князев.

«Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу», — заявил он.

По словам юриста, Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты.

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в центре Москвы
Общество
Эдвард Бил (Эдуард Биль)

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулем которого был Эдуард Биль, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала находившаяся за рулем Volkswagen Мария Артемова.

В связи с аварией было возбуждено дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжелый вред здоровью). Следствие попросило суд в качестве меры пресечения запретить подозреваемому выходить за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного процесса, использовать без письменного разрешения следователя средства связи и интернет, находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них, управлять транспортными средствами.

В итоге Тверской районный суд Москвы запретил Билю выходить из дома в период с 20:00 до 08:00, пользоваться телефоном и интернетом, а также управлять автомобилем.

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Его адвокат Сергей Жорин попросил не «устраивать шоу» из аварии, отметив, что его подзащитный выехал на встречную полосу, так как пытался уйти от столкновения с подрезавшим его автомобилем.

Блогеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии на Смоленской площади. Артемову признали потерпевшей по нему.

ДТП блогер пострадавшая жалоба
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