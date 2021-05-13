Путин заявил о не полном выполнении его поручений о безопасности в школах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Не все поручения президента России, выданные по итогам предыдущих нападений на школы, были выполнены, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

По его словам, еще в 2018 году стало ясно, что с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях есть проблемы.

«В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне», — сказал президент.

По его словам, стрельба в Казани продемонстрировала проблемы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях для всех регионов России.

В связи с этим Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности школ по всей стране. Он также добавил, что эту сферу в дальнейшем необходимо совместно с регионами держать под постоянным контролем.