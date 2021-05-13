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Политика ,  
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Путин заявил о не полном выполнении его поручений о безопасности в школах

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Не все поручения президента России, выданные по итогам предыдущих нападений на школы, были выполнены, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

По его словам, еще в 2018 году стало ясно, что с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях есть проблемы.

«В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне», — сказал президент.

По его словам, стрельба в Казани продемонстрировала проблемы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях для всех регионов России.

В связи с этим Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности школ по всей стране. Он также добавил, что эту сферу в дальнейшем необходимо совместно с регионами держать под постоянным контролем.

«У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ», — констатировал президент.

В Госдуме захотели привлечь к охране школ Росгвардию
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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В октябре 2018 года 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в столовой на первом этаже здания самодельную бомбу, а затем начал расстреливать из помпового ружья находившихся в колледже людей. В результате происшествия погибли 20 человек, а стрелявший покончил с собой.

После трагедии в октябре Владимир Путин дал поручение Росгвардии подготовить предложения по ужесточению правил продажи оружия. «Необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений», — говорил тогда президент.

В том же месяце на портале проектов появилось предложение от ведомства изменить правила оборота оружия. Так, его владельцы должны были «любым доступным способом» сообщать Росгвардии о своих перемещениях, при выезде куда-то с оружием больше чем на трое суток, однако законопроект так и не был принят.

Позже Золотов рассказал об оперативной проработке поручений президента после трагедии в Керчи и о соблюдении «баланса интересов» всех заинтересованных субъектов оборота оружия.

Источник РБК, близкий к территориальному отделу ФСБ по республике Татарстан, рассказывал, что после трагедии в Керчи президент дал поручение директору ФСБ Александру Бортникову разработать меры по предотвращению подобных инцидентов в учебных заведениях.

«Такие поручения тогда давались всем силовым ведомствам, ничего особенного в данном случае не было, действительно были приняты достаточно эффективные меры», — рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

24 декабря 2018 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в правила оборота и хранения гражданского оружия. Так, владельцев оружия обязали хранить в домашних сейфах не только само оружие и патроны к нему, но и капсюли и порох. В конце января 2019 года поправки вступили в силу.

В августе 2019 правительство приняло постановление, согласно которому наличие тревожной кнопки в учебных заведениях является обязательным. В документе уточняется, что Росгвардия обязана осуществить подключение этих «средств передачи» к своим ПЦО и организовать реагирование.

Золотов предложил Путину ввести электронный учет за оборотом оружия
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

11 мая 2021 года после нападения с оружием на школу в Казани, жертвами которого стали девять человек, Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на следующий день одобрил и рекомендовал к первому чтению законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие, внесенный в нижнюю палату еще 21 декабря 2020 года.

13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов также представил предложение президенту, в котором предложил «оцифровать» контроль за оборотом оружия и патронов. «Одно из предложений ведомства (Росгвардии. — РБК) — создание системы электронного учета и контроля за оборотом оружия и патронов», — рассказал РБК источник, близкий к ведомству.

стрельба в школе Владимир Путин поручения президента
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