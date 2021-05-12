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Стрельба в школе в Казани ,  
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В Госдуме рекомендовали ужесточить правила выдачи лицензий на оружие

Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил и рекомендовал к первому чтению законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие после стрельбы в Казани. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

Согласно законопроекту, лицензии на оружие запретят выдавать россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Также запрет коснется тех, кто был наказан за езду в состоянии алкогольного опьянения либо передал управление автомобилем тому, кто был пьян, либо за отказ пройти медицинское освидетельствование о состоянии опьянения.

Законопроект обязывает ставить все контролируемое Росгвардией оружие и боеприпасы на учет, а в случае потери или кражи сообщать в течение суток в Росгвардию.

Законопроект внесли в Госдуму 21 декабря 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое допущено в гражданский оборот, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший в школе в Казани.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек, большинство из которых также дети, пострадали. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть школьников находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом.

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Галявиева задержали. По словам главы республики Рустама Минниханова, у задержанного было официально зарегистрированное на него оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Генпрокуратура сообщила, что прокуратура Татарстана проверит законность выдачи задержанному за нападение на школу лицензии на оружие.

Госдума оружие законопроект лицензия Казань Школа стрельба
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