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Стрельба в школе в Казани ,  
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В Госдуме захотели привлечь к охране школ Росгвардию

Безопасность школ по всей России следует возложить на Росгвардию. С таким предложением к правительству обратится фракция «Справедливой России» в Государственной думе, передает газета «Известия».

«Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. <...> И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей», — заявил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Справедливая Россия» направит предложение в кабмин в течение двух недель.

КПРФ пока не выработала позицию по вопросу. Член Центрального комитета фракции Дмитрий Новиков назвал предложение целесообразным, если оно не повлечет раздувание штата Росгвардии. «Доверять дело охраны жизни школьников разным коммерческим структурам — не очень правильно», — отметил депутат. Он также указал, что чрезмерные для школ затраты на охрану можно переложить на федеральные власти.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В ЛДПР предложение привлечь Росгвардию одобрили, однако сочли его недостаточным. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин добавил, что школы следует обносить забором, чтобы проникнуть на территорию можно было только через два-три КПП. Кроме того, в учебные заведения, по его мнению, нужно вернуть начальную военную подготовку.

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Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова высказалась в поддержку использования Росгвардии, пояснив, что сейчас учеников охраняют непрофессионалы. «Сегодня большинство школ нашей страны охраняется частными охранными предприятиями. Как правило, сотрудники — люди пенсионного возраста, что не очень эффективно», — указала она.

Инициативы по усилению охраны школ появилась после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек, включая семерых учеников. Еще 21 человек (большинство — школьники) пострадал. Огонь открыл выпускник гимназии Ильназ Галявиев. Свою вину в убийствах он полностью признал.

Росгвардия стрельба в школе Госдума
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