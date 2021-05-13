В Госдуме захотели привлечь к охране школ Росгвардию

Безопасность школ по всей России следует возложить на Росгвардию. С таким предложением к правительству обратится фракция «Справедливой России» в Государственной думе, передает газета «Известия».

«Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. <...> И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей», — заявил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

«Справедливая Россия» направит предложение в кабмин в течение двух недель.

КПРФ пока не выработала позицию по вопросу. Член Центрального комитета фракции Дмитрий Новиков назвал предложение целесообразным, если оно не повлечет раздувание штата Росгвардии. «Доверять дело охраны жизни школьников разным коммерческим структурам — не очень правильно», — отметил депутат. Он также указал, что чрезмерные для школ затраты на охрану можно переложить на федеральные власти.