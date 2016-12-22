Путин приказал Росгвардии разработать меры по ужесточению оборота оружия

Президент России заявил о необходимости «серьезно усилить контроль» в сфере оборота оружия после трагедии в керченском колледже, где один из студентов расстрелял учащихся и преподавателей

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Росгвардии подготовить предложения по ужесточению правил продажи оружия.

«Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — заявил Путин на прошедшей в Кремле встрече с высшими офицерами и прокурорами, обращаясь к представителям Росгвардии.

Ранее стало известно, что Росгвардия уже подготовила поправки в правила оборота ​гражданского и служебного оружия. В частности, его владельцев планируется обязать в трехдневный срок информировать Росгвардию о своем приезде с оружием в другой город.

Разработчики поправок полагают, что «данная мера позволит обеспечить надлежащий контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения». Позднее о необходимости усиления контроля за оружием и боеприпасами заявил и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

О необходимости ужесточения норм оборота гражданского и охотничьего оружия заговорили после того, как 17 октября произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал в столовой на первом этаже здания самодельную бомбу, а затем начал расстреливать из помпового ружья находившихся в колледже людей. В результате происшествия погибли 20 человек, сам Росляков покончил с собой. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).