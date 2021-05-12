Telegram оштрафовали на 5 млн руб. за неудаление запрещенного контента

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Group Inc. на общую сумму в 5 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что суд признал виновным Telegram Group Inc. в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации), наказание по которой предусматривает штраф для юридических лиц до 4 млн руб. По двум идентичным протоколам общая сумма штрафа для компании составила 5 млн руб. Также в суде добавили, что «привлекаемое лицо» не явилось на заседание.

В марте Роскомнадзор сообщил, что составил административные протоколы по ч. 2 ст. 13.41. КоАП России за «неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях» в отношении нескольких соцсетей, в том числе и Telegram. Речь тогда шла о несогласованных властями митингах в поддержку Алексея Навального, прошедших в январе этого года в российских городах.

«Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность», — говорилось в сообщении ведомства. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, в отношении Telegram в судебный участок поступило два административных протокола.