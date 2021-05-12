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Бизнес ,  
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Telegram оштрафовали на 5 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Фото: Thomas Trutschel / photothek via imago-images.de / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / photothek via imago-images.de / Global Look Press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Group Inc. на общую сумму в 5 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что суд признал виновным Telegram Group Inc. в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации), наказание по которой предусматривает штраф для юридических лиц до 4 млн руб. По двум идентичным протоколам общая сумма штрафа для компании составила 5 млн руб. Также в суде добавили, что «привлекаемое лицо» не явилось на заседание.

В марте Роскомнадзор сообщил, что составил административные протоколы по ч. 2 ст. 13.41. КоАП России за «неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях» в отношении нескольких соцсетей, в том числе и Telegram. Речь тогда шла о несогласованных властями митингах в поддержку Алексея Навального, прошедших в январе этого года в российских городах.

«Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность», — говорилось в сообщении ведомства. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, в отношении Telegram в судебный участок поступило два административных протокола.

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

С 1 февраля 2021 года в России вступили в силу поправки в закон, согласно которому соцсети обязаны самостоятельно находить и блокировать противоправный контент. К такого типа контенту, согласно закону, также относятся призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов.

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Ранее социальную сеть «ВКонтакте» мировой суд Петербурга оштрафовал на 1,5 млн руб. за видео с призывами к митингам. В пресс-службе соцсети не согласились с решением суда и сообщили, что будут его обжаловать.

6 апреля Таганский суд города Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 2,6 млн руб. по аналогичной статье (ст. 13.41 КоАП России).

Ранее этот же суд трижды штрафовал социальную сеть Twitter на общую сумму в 8,9 млн руб., а позже пригрозил ей новыми штрафами в размере 24 млн руб., если соцсеть продолжит отказываться удалять данные по требованию Роскомнадзора.

Роскомнадзор Таганский суд в Москве Telegram штраф
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