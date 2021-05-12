«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн руб. за видео с призывами к митингам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 74,04 (-0,12) Инвестиции, 14:02
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 89,85 (-0,16) Инвестиции, 14:02
Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 17:32 В Казани похоронили всех жертв стрельбы в школе Общество, 17:19 Кремль ответил на предложение о праве на отгул после прививки от COVID-19 Политика, 17:18 УЕФА открыл дело по оставшимся в Суперлиге клубам Спорт, 17:10 Германия смягчит правила въезда для переболевших COVID-19 и привитых Общество, 17:10 Range Rover привезет в Россию новую спецверсию кроссовера Evoque Авто, 17:09 Самолет МЧС привез пострадавших при стрельбе в Казани на лечение в Москву Общество, 17:02 После ЧП в школе в главк ФСБ по Татарстану прислали проверку из Москвы Общество, 16:55 В МЧС предупредили москвичей о грозе и усилении ветра Общество, 16:53 Индексы США упали на новости о максимальном за 12 лет росте инфляции Инвестиции, 16:51 Жена Федуна отреагировала на названные стратегией «Спартака» документы Спорт, 16:47 Глава ЦБ посоветовала новичкам рынка ПИФЫ и доверительное управление Инвестиции, 16:46 Голикова сочла делом ближайшего будущего открытие полетов в новые страны Общество, 16:44 Дуров призвал не создавать концлагерь из-за Telegram казанского стрелка Общество, 16:40
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Технологии и медиа ,  
0 

«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн руб. за видео с призывами к митингам

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мировой суд Петербурга оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за ссылки на ролики на YouTube с призывами выходить на митинги. Об этом сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

В пресс-службе подчеркнули, что не согласны с решением суда и будут обжаловать его.

«Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — говорится в сообщении пресс-службы.

«ВКонтакте» сообщила об угрозе штрафа от Роскомнадзора за ролики
Технологии и медиа
Фото:РБК

Роскомнадзор 9 апреля потребовал от соцсети «ВКонтакте» удалить сообщения, где были опубликованы восемь ссылок на видеоролики на YouTube, содержащие призывы к несогласованным с властями митингам. Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что ранее направляли требование удалить эти публикации, однако это требование не было выполнено в срок.

В пресс-службе соцсети тогда сообщили, что суд ограничил доступ к запрещенному контенту на платформе «ВКонтакте», при этом доступ к нему остался на других площадках.

9 марта Роскомнадзор уже штрафовал «ВКонтакте» также на 1,5 млн руб., так как администрация соцсети не удалила в течение суток материалы с призывами к участию в несанкционированных акциях. Тогда администрация соцсети тоже собиралась обжаловать это решение, однако, как сообщал ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, соответствующее заявление компании в суд так и не поступило. Постановление суда о штрафе вступило в силу 2 апреля.

Читайте на РБК Pro
Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Мэтт Наварра — РБК Pro: «Люди все меньше доверяют инфлюэнсерам» «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы

Социальные сети обязали удалять мат
Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети обязаны сами искать и блокировать противоправный контент. К такого типа контенту, согласно закону, также относятся призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов. За отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб.

Роскомнадзор ВКонтакте штраф призывы митинги
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«ВКонтакте» сообщила об угрозе штрафа от Роскомнадзора за ролики
Технологии и медиа
«ВКонтакте» обжалует штраф за несвоевременное удаление призывов к акциям
Технологии и медиа
Роскомнадзор оценил скорость удаления материалов в Twitter
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter