«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн руб. за видео с призывами к митингам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мировой суд Петербурга оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за ссылки на ролики на YouTube с призывами выходить на митинги. Об этом сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

В пресс-службе подчеркнули, что не согласны с решением суда и будут обжаловать его.

«Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Роскомнадзор 9 апреля потребовал от соцсети «ВКонтакте» удалить сообщения, где были опубликованы восемь ссылок на видеоролики на YouTube, содержащие призывы к несогласованным с властями митингам. Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что ранее направляли требование удалить эти публикации, однако это требование не было выполнено в срок.