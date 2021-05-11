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Общество ,  
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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google LLC (владеет YouТube) в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT (Russia Today) и объяснить причины их введения. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

Согласно сообщению, ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов на YouTube-канале RT, включая интервью с российским вирусологом Дмитрием Львовым. Также была ограничена возможность публиковать видео и проводить прямые трансляций из-за распространения якобы недостоверной информации о COVID-19.

«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

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Фото:Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Роскомнадзоре также напомнили, что игнорирование предупреждений о подобных нарушениях влечет за собой административный штраф в размере 1 млн руб. При повторном отказе — 3 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службу Google.

О том, что YouTube заблокировал четыре видео RT за «дезинформацию» о COVID-19 и в течении недели запретил телеканалу проводить прямые трансляции с помощью видеосервиса, стало известно 23 апреля. На следующий день Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT и объяснить блокировку.

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Тогда в пресс-службе Google пояснили ТАСС, что YouTube заблокировал видеозаписи телеканала RT из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

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