Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

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Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google LLC (владеет YouТube) в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT (Russia Today) и объяснить причины их введения. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

Согласно сообщению, ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов на YouTube-канале RT, включая интервью с российским вирусологом Дмитрием Львовым. Также была ограничена возможность публиковать видео и проводить прямые трансляций из-за распространения якобы недостоверной информации о COVID-19.

«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре также напомнили, что игнорирование предупреждений о подобных нарушениях влечет за собой административный штраф в размере 1 млн руб. При повторном отказе — 3 млн руб.