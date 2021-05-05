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Технологии и медиа ,  
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Надзорный совет Facebook отказался разблокировать аккаунт Трампа

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Независимый надзорный совет Facebook отказался снимать блокировку с профилей Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщается на сайте совета.

«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года об ограничении доступа занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа к размещению контента в его аккаунтах в Facebook и Instagram. Однако было неправильным устанавливать бессрочную блокировку, не опираясь на какие-либо стандарты», — указывается в тексте.

«Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы», — говорится в решении. Там отмечается, что компании Facebook рекомендуется снова рассмотреть дело о блокировке аккаунтов Трампа в шестимесячный срок.

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Фото:Carlo Allegri / Reuters

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. По мнению Цукерберга, президент (на тот момент) своими сообщениями подстрекал тех, кто собирался штурмовать Капитолий. Чтобы не провоцировать новые беспорядки, было принято решение об удалении его публикаций, говорил Цукерберг. 9 января аккаунт Трампа навсегда заблокировал Twitter.

В начале апреля стало известно, что Facebook запретил публиковать контент с выступлениями Трампа. В конце марта советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент намерен создать собственную интернет-платформу, через которую он сможет коммуницировать со своими сторонниками. 5 мая Трамп запустил ее. Портал называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»), сайт — www.donaldjtrump.com/desk.

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