Надзорный совет Facebook отказался разблокировать аккаунт Трампа

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Независимый надзорный совет Facebook отказался снимать блокировку с профилей Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщается на сайте совета.

«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года об ограничении доступа занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа к размещению контента в его аккаунтах в Facebook и Instagram. Однако было неправильным устанавливать бессрочную блокировку, не опираясь на какие-либо стандарты», — указывается в тексте.

«Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы», — говорится в решении. Там отмечается, что компании Facebook рекомендуется снова рассмотреть дело о блокировке аккаунтов Трампа в шестимесячный срок.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. По мнению Цукерберга, президент (на тот момент) своими сообщениями подстрекал тех, кто собирался штурмовать Капитолий. Чтобы не провоцировать новые беспорядки, было принято решение об удалении его публикаций, говорил Цукерберг. 9 января аккаунт Трампа навсегда заблокировал Twitter.