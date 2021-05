Надзорный совет Facebook отказался разблокировать аккаунт Трампа

В начале апреля стало известно, что Facebook запретил публиковать контент с выступлениями Трампа. В конце марта советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент намерен создать собственную интернет-платформу, через которую он сможет коммуницировать со своими сторонниками. 5 мая Трамп запустил ее. Портал называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»), сайт — www.donaldjtrump.com/desk.