Facebook заявил о запрете выкладывать контент с выступлениями Трампа

Социальная сеть Facebook будет удалять весь контент, содержащий выступления бывшего президента США Дональда Трампа в виду блокировки его аккаунтов. Соответствующее письмо разместила в Instagram невестка Трампа, журналистка Лара Трамп.

«В соответствии с блокировкой, которую мы предприняли в отношении аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, содержащий речи Дональда Трампа будет удален и приведет к дополнительным ограничениям этих аккаунтов», — говорится в письме.

В письме также указано, что соцсеть удалила видеозапись с интервью экс-президента США, которое Лара Трамп выложила у себя в Facebook. Сама журналистка назвала это «еще одним шагом к «1984» [писателя Джорджа] Оруэлла».

Лара Трамп — американская журналистка, продюсер издания Inside Edition. Она также была продюсером на Real News Update — предвыборной интернет-платформе Дональда Трампа. Лара Трамп приходится женой третьему сыну бывшего американского президента — Эрику Трампу. В сети она ведет свою передачу The Right View («Правый взгляд»), куда ранее и был приглашен бывший глава государства на интервью.