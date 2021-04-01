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Facebook заявил о запрете выкладывать контент с выступлениями Трампа

Социальная сеть Facebook будет удалять весь контент, содержащий выступления бывшего президента США Дональда Трампа в виду блокировки его аккаунтов. Соответствующее письмо разместила в Instagram невестка Трампа, журналистка Лара Трамп.

«В соответствии с блокировкой, которую мы предприняли в отношении аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, содержащий речи Дональда Трампа будет удален и приведет к дополнительным ограничениям этих аккаунтов», — говорится в письме.

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В письме также указано, что соцсеть удалила видеозапись с интервью экс-президента США, которое Лара Трамп выложила у себя в Facebook. Сама журналистка назвала это «еще одним шагом к «1984» [писателя Джорджа] Оруэлла».

Лара Трамп — американская журналистка, продюсер издания Inside Edition. Она также была продюсером на Real News Update — предвыборной интернет-платформе Дональда Трампа. Лара Трамп приходится женой третьему сыну бывшего американского президента — Эрику Трампу. В сети она ведет свою передачу The Right View («Правый взгляд»), куда ранее и был приглашен бывший глава государства на интервью.

Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Трампа в начале января. Соцсети посчитали, что заявления бывшего президента США подтолкнули его сторонников к штурму здания американского парламента 6 января.

В конце марта советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент намерен создать собственную интернет-платформу. Позде сайт Axios сообщил, что для этих целей бывший глава государства ведет переговоры с разработчиками мобильных приложений.

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