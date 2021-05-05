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Представитель Тодоренко сообщил о ее состоянии после госпитализации

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко (Фото: reginatodorenko / Instagram)

Представительница телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала появившиеся сообщения о том, что она попала в больницу.

«С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», — отметила РБК представительница Тодоренко.

Ранее телеведущая рассказала в сторис в Instaram, что она попала в клинику. «Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — отметила телеведущая. О причинах госпитализации она не сказала. Позже Тодоренко опубликовала фотографию, сделанную на больничной койке, этот снимок она подписала: «Все будет хорошо!!!»

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В середине марта Тодоренко рассказала своим подписчикам, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь витилиго. Заболевание проявляется в нарушении пигментации отдельных участков кожи. Как писал «РБК Украина», 30-летняя телеведущая показала на видео медицинские процедуры в одной из клиник Одессы, куда приехала в гости к родным вместе с трехлетним сыном.

Год назад Тодоренко в интервью PeopleTalk заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. Она отмечала, что женщины должны задумываться над причиной насилия со стороны мужа. «А что ты сделала, для того чтобы он тебя не бил?» — заявляла она.

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После этих слов журнал Glamour лишил телеведущую титула «Женщина года». Кроме того, от сотрудничества с Тодоренко из-за ее слов о насилии отказался Pampers. От рекламы с телеведущей отказалась также компания PepsiCo, Тодоренко рекламировала для компании сок J7.

В ноябре 2019 года Forbes поставил Тодоренко на второе место среди самых зарабатывающих в России с помощью Instagram. Ведущая телешоу «Орел и решка» благодаря рекламе косметики, одежды и товаров для детей, по оценке журнала, за тот год заработала $860 тыс.

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