Представитель Тодоренко сообщил о ее состоянии после госпитализации

Регина Тодоренко (Фото: reginatodorenko / Instagram)

Представительница телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала появившиеся сообщения о том, что она попала в больницу.

«С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», — отметила РБК представительница Тодоренко.

Ранее телеведущая рассказала в сторис в Instaram, что она попала в клинику. «Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — отметила телеведущая. О причинах госпитализации она не сказала. Позже Тодоренко опубликовала фотографию, сделанную на больничной койке, этот снимок она подписала: «Все будет хорошо!!!»

В середине марта Тодоренко рассказала своим подписчикам, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь витилиго. Заболевание проявляется в нарушении пигментации отдельных участков кожи. Как писал «РБК Украина», 30-летняя телеведущая показала на видео медицинские процедуры в одной из клиник Одессы, куда приехала в гости к родным вместе с трехлетним сыном.