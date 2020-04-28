Pampers отказался от сотрудничества с Тодоренко из-за ее слов о насилии

Регина Тодоренко (Фото: reginatodorenko / Instagram)

Бренд Pampers, принадлежащий компании Procter & Gamble, решил отказаться от сотрудничества с телеведущей Региной Тодоренко после ее слов о домашнем насилии. Об этом сообщается в аккаунте бренда в Instagram.

В Pampers отметили, что P&G и все бренды компании выступают против любых проявлений насилия. «Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения», — говорится в сообщении.

В связи с этой ситуацией в пресс-службе бренда отметили, что не видят возможности продолжать сотрудничать с телеведущей. Согласно заявлению Pampers, часть средств, которые изначально шли на рекламную компанию с участием Тодоренко, передадут для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В апреле Регина Тодоренко заявила в интервью PeopleTalk, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия и должны думать о его причинах. Впоследствии телеведущая извинилась за свои слова. Журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года».