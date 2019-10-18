Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

В шоу «Орел и решка» вернется ведущая Регина Тодоренко. Об этом РБК сообщил генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия.

Тодоренко вернется в проект в 2020 году, имя ее соведущего не называется. При этом, по словам Картозии, выпуски «Орла и решки» с ведущими Анастасией Ивлеевой и Андреем Бедняковым продолжат выходить в эфир.

Телепрограмма «Орел и решка», посвященная путешествиям, выходит с 2011 года на телеканале «Пятница». Двое ведущих приезжают в одну страну c разным бюджетом: у одного неограниченный бюджет, а у другого всего $100. Задача — показать, как можно отдохнуть с учетом имеющихся средств. Кому из ведущих достанется «золотая карта», определяет жребий.

Регина Тодоренко вела телепрограмму на «Пятнице» до осени 2017 года. Ее соведущей была Леся Никитюк, которая ушла из проекта в августе 2017 года.