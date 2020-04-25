Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

Регина Тодоренко (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.

«Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо», — говорится в сообщении. В издании отметили, что внимательно относятся к мнению читателей.

Ранее в апреле в интервью PeopleTalk Тодоренко заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. Она отмечала, что женщины должны задумываться над причиной насилия со стороны мужа. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — заявляла она.

Впоследствии Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки» и сообщила, что она против домашнего насилия и любого насилия вообще.