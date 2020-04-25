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Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.

«Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо», — говорится в сообщении. В издании отметили, что внимательно относятся к мнению читателей.

Ранее в апреле в интервью PeopleTalk Тодоренко заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. Она отмечала, что женщины должны задумываться над причиной насилия со стороны мужа. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — заявляла она.

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Впоследствии Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки» и сообщила, что она против домашнего насилия и любого насилия вообще.

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Журнал Glamour писал, что не поддерживает позицию Тодоренко о домашнем насилии. В издании отметили, что в связи с этим пригласили телеведущую еще раз обсудить эту тему, и в итоге она извинилась за высказанные в интервью PeopleTalk слова.

В Glamour заявляли, что увидели комментарии пользователей о том, что Тодоренко нужно лишить титула «Женщины года». В журнале напомнили, что решение о его присуждении принимает не редакция, а пользователи в ходе онлайн-голосования. «Безусловно, учитывая последние события, мы не могли бы номинировать Регину в 2020 году», — сообщили в издании.

Регина Тодоренко получила премию в ноябре 2019 года.

Теги: телеведущая, титул
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