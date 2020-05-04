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Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания

Телеведущая Регина Тодоренко сняла фильм, посвященный проблеме домашнего насилия в России после своего скандального высказывания о женщинах, столкнувшихся с этой проблемой. Фильм под названием «А что я сделала, чтобы помочь?» опубликован на канале ведущей в YouTube.

В своем Instagram Тодоренко сообщила, что в преддверии съемок фильма на тему домашнего насилия она обсуждала эту тему с экспертами, психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов. Телеведущая заявила, что фильм поможет избавиться от предрассудков на данную тему. В нем также рассказывается о том, что следует делать, если в жизни пришлось столкнуться с домашним насилием.

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря», — отметила Тодоренко.

В апреле в интервью изданию PeopleTalk Тодоренко сделала заявление о том, что женщины сами несут ответственность за то, что они становятся жертвами домашнего насилия. Она отмечала, что женщинам следует задумываться над причиной насилия со стороны мужа. Произнесенная Тодоренко фраза «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» вызывала негативную реакцию в обществе, за что телеведущая подверглась критике.

Журнал Glamour лишил телеведущую ее титула «Женщина года». Помимо этого, компания PepsiCo решила остановить медиакомпанию с участием телеведущей, где она рекламировала для компании сок J7. Впоследствии рекламу сняли с эфира, а в социальных сетях изменили оформление. От сотрудничества с Тодоренко также отказался бренд Pampers, принадлежащий компании Procter & Gamble. В Pampers отметили, что P&G и все бренды компании выступают против любых проявлений насилия.

Впоследствии Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки» и сообщила, что она выступает против домашнего насилия.

Теги: Регина Тодоренко, домашнее насилие, фильм
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