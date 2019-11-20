Тройку лидеров рейтинга Forbes по заработку в Instagram составили женщины

Тройку лидеров рейтинга Forbes по заработку в Instagram составили женщины

Forbes впервые составил рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram. В топ-15 оказались лишь двое мужчин

Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Телеведущая Ксения Собчак стала лидером среди российских блогеров, которые больше всего зарабатывают на рекламе в Instagram, по версии Forbes.

По подсчетам журнала, доход Собчак от рекламы в Instagram составляет $1,6 млн. «Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день», — пишет Forbes.

На втором месте оказалась Регина Тодоренко, получившая известность благодаря телешоу «Орел и решка». В своем аккаунте она рекламирует бренды косметики, одежды и товаров для детей, доход этой телеведущей журнал оценил в $860 тыс.

Тройку лидеров замкнула Ольга Бузова, которая ведет российское популярное реалити-шоу, дает концерты, пишет книги и управляет собственными ресторанами. Ее доход от рекламы в Instagram журнал оценил в $860 тыс.