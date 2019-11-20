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Бизнес ,  
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Тройку лидеров рейтинга Forbes по заработку в Instagram составили женщины
Forbes впервые составил рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram. В топ-15 оказались лишь двое мужчин
Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Телеведущая Ксения Собчак стала лидером среди российских блогеров, которые больше всего зарабатывают на рекламе в Instagram, по версии Forbes.

По подсчетам журнала, доход Собчак от рекламы в Instagram составляет $1,6 млн. «Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день», — пишет Forbes.

На втором месте оказалась Регина Тодоренко, получившая известность благодаря телешоу «Орел и решка». В своем аккаунте она рекламирует бренды косметики, одежды и товаров для детей, доход этой телеведущей журнал оценил в $860 тыс.

Тройку лидеров замкнула Ольга Бузова, которая ведет российское популярное реалити-шоу, дает концерты, пишет книги и управляет собственными ресторанами. Ее доход от рекламы в Instagram журнал оценил в $860 тыс.

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Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин, отмечает Forbes. Это Алан Енилеев (4-е место рейтинга) и Хабиб Нурмагомедов (7-е). Если второй известен россиянам по выступлениям в смешанных единоборствах, то первый популярен благодаря своим обзорам дорогих и редких автомобилей на YouTube. Доход Енилеева в Instagram журнал оценил в $850 тыс., а Нурмагомедова — в $570 тыс.

На пятом месте рейтинга расположилась певица Полина Гагарина с доходом $770 тыс., на шестом — ее коллега Елена Темникова ($760 тыс.), на восьмом — актриса Анна Хилькевич ($570 тыс.), а на девятом — телеведущая Яна Рудковская, супруга фигуриста Евгения Плющенко ($560 тыс.).

Замкнула десятку лидеров блогер Ида Галич с заработком $550 тыс. Она стала популярна в интернете, снимая видеоскетчи в Instagram, а позднее за счет шоу «1–11» с участием школьников и звезд на YouTube.

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Кроме того, в рейтинг попали модель Дарья Клюкина ($560 тыс.), певица Вера Брежнева ($480 тыс.), телеведущая Ирена Понарошку ($430 тыс.), модель и телеведущая Виктория Боня ($410 тыс.) и актриса Наталья Рудова ($400 тыс.).

Как пишет Forbes, объема рекламы в российском Instagram точно не знает никто. «Обусловлено это тем, что бóльшая часть контрактов до сих проходит всерую», — отмечает журнал. По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам прошлого года оборот рекламы в российском Instagram составил 10 млрд руб., а по итогам текущего он достигнет 12–15 млрд руб., говорится в материале.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Forbes, рейтинг, реклама, соцсети
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