PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко

Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. Об этом сообщил директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков, передает телеканал «360».

Такое решение в компании приняли после высказываний Тодоренко о домашнем насилии. Ранее в интервью PeopleTalk телеведущая заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами насилия. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала она.

Для PepsiCo Тодоренко рекламировала сок J7. Компания сняла с эфира рекламу с ее участием, а также поменяла оформление соцсетей. «Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этому», — прокомментировал Костиков дальнейшие шаги.

По его словам, утверждения Тодоренко не соответствуют ценностям компании и ее брендов, PepsiCo выступает против насилия в любых формах.