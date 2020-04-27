Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Общество, 08:21 PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Бизнес, 08:04 Что станет основой для успеха банков в сложные времена Pro, 07:56 Губернатор назвал ожидаемый срок продления Путиным нерабочих дней Общество, 07:50 Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии Общество, 07:30 Цена на Роналду упала на €30 млн. Главное о футбольном рынке в Италии Спорт, 07:00 Россия спустя год вернулась в пятерку лидеров по тратам на оборону Политика, 06:55 SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов над Дамаском Политика, 06:24 Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России Общество, 06:00 В Краснодарском крае умер работавший с зараженными коронавирусом врач Общество, 05:55 Российские ученые создадут мышей для испытания вакцины против COVID-19 Общество, 05:39 Власти Южной Кореи назвали Ким Чен Ына живым и здоровым Политика, 05:04 Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову Политика, 04:34 СМИ узнали о планах Британии ослабить карантинные меры вслед за Италией Общество, 04:34
Новости без коронавируса ,  
0 

PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко

Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. Об этом сообщил директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков, передает телеканал «360».

Такое решение в компании приняли после высказываний Тодоренко о домашнем насилии. Ранее в интервью PeopleTalk телеведущая заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами насилия. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала она.

Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Общество
Оксана Пушкина

Для PepsiCo Тодоренко рекламировала сок J7. Компания сняла с эфира рекламу с ее участием, а также поменяла оформление соцсетей. «Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этому», — прокомментировал Костиков дальнейшие шаги.

По его словам, утверждения Тодоренко не соответствуют ценностям компании и ее брендов, PepsiCo выступает против насилия в любых формах.

Ранее журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года», который она получила в ноябре. После этого зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала решение Glamour, однако отметила, что травля в отношении Тодоренко недопустима.

Теги: PepsiCo, сотрудничество
Материалы по теме
Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter