В Иркутской области загорелась мебельная фабрика на площади 3 тыс. кв. м.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Мебельная фабрика в городе Усолье-Сибирское Иркутской области горит на общей площади 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад на общей площади 3 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:52 (7:52 мск), а угроза распространения огня на большую площадь сохраняется до сих пор. Из горящего здания уже были эвакуированы 72 человека, а еще пять человек спасены звеном газодымозащитной службы.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении принимают участие 36 человек личного состава, восемь автоцистерн и три автолестницы.

Как уточнили местному изданию IrkutskMedia в МЧС, горящее здание расположено рядом с мебельной фабрикой «Ивушка».