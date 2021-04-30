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В Иркутской области загорелась мебельная фабрика на площади 3 тыс. кв. м.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Мебельная фабрика в городе Усолье-Сибирское Иркутской области горит на общей площади 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад на общей площади 3 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:52 (7:52 мск), а угроза распространения огня на большую площадь сохраняется до сих пор. Из горящего здания уже были эвакуированы 72 человека, а еще пять человек спасены звеном газодымозащитной службы.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении принимают участие 36 человек личного состава, восемь автоцистерн и три автолестницы.

Как уточнили местному изданию IrkutskMedia в МЧС, горящее здание расположено рядом с мебельной фабрикой «Ивушка».

В Подмосковье загорелся ангар мебельной фабрики
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12 апреля пожар на площади до 10 тыс. кв. м. произошел в здании «Невской мануфактуры» в Петербурге. В тушении задействовали более 350 человек и свыше 70 единиц техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды. Пожар удалось полностью ликвидировать лишь 16 апреля.

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При тушении пожара погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель были арестованы. Владельцы сгоревшей фабрики в течение семи лет не выполняли предписания МЧС.

Пожар мебельная фабрика Иркутская область МЧС
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