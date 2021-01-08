В Подмосковье загорелся ангар мебельной фабрики

В Московской области в поселке станции Бронницы произошел пожар на территории мебельной фабрики «Бротекс», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным спасателей, площадь пожара составляет 8 тыс. кв. метров, огнем охвачен один металлический ангар. Сведений о пострадавших пока не поступало, добавили в МЧС.

Ранее, 3 января, в Красноярском крае загорелся склад на площади 1000 кв. м. Сотрудником удалось потушить пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Позднее в региональном МЧС рассказали, что склад использовался для стоянки автомобилей.

