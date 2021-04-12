В Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры»

Пожару присвоили наивысший ранг, данных о пострадавших пока нет

Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании в Невском районе города, сообщили РБК в управлении МЧС по городу.

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«Двенадцатого апреля в 12:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 50», — сообщили спасатели. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу расположенно здание фабрики «Невская мануфактура».

По предварительной информации, огонь охватил четвертый—пятый этажи здания. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.