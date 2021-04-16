МЧС сообщило, что «Невская мануфактура» 7 лет игнорировала предписания

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 12:46
Mercedes объяснил отсутствие боковых камер на флагманском электрокаре Авто, 13:52 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 13:50 Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси Общество, 13:49 Спрос и цены: как закрытие Турции повлияло на аренду жилья на Черном море Недвижимость, 13:48 Сбербанк ответил на объявление о продаже данных клиентов Финансы, 13:43 Суд арестовал замглавы департамента мэрии Москвы по делу о взятке Политика, 13:39 Мазепин вылетел с трассы во время свободной практики «Формулы-1» в Италии Спорт, 13:37 МЧС сообщило, что «Невская мануфактура» 7 лет игнорировала предписания Общество, 13:37 Аналитики назвали города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 13:26 Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге РБК и СберБизнес, 13:21 Криптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 млн Крипто, 13:21 АСВ сообщило о мировом соглашении с осужденной экс-главой Внешпромбанка Финансы, 13:19 КХЛ определила лучших игроков финалов конференций Кубка Гагарина Спорт, 13:17 Шесть типов сотрудников на удаленке: что поможет им быть продуктивнее Pro, 13:12
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,79 -0,71% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,14%
Общество ,  
0 

МЧС сообщило, что «Невская мануфактура» 7 лет игнорировала предписания

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Владельцы сгоревшей в Петербурге «Невской мануфактуры» игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности в течение семи лет. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов, передает ТАСС.

«Проверки проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности», — рассказал Смирнов. Он перечислил эти нарушения: неисправность системы автоматического пожаротушения, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией, отсутствие пожарной сигнализации, и отсутствие работ по обслуживанию существующих систем пожаротушения.

«Тот перечень нарушений, которые я озвучил, он в течение последних семи лет был исчерпывающий, никакая работа не проводилась», — добавил Смирнов, отметив, что владельцы мануфактуры привлечены к административной ответственности.

Эксперты объяснили долгую борьбу с огнем на «Невской мануфактуре»
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Мануфактуру попытались закрыть еще в прошлом году, однако административное дело было прекращено из-за пандемии коронавируса.

Пожар на «Невской мануфактуре» произошел 12 апреля. Он получил самый высокий ранг сложности — пятый. Огонь распространился на 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды.

Пожар на «Невской мануфактуре». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit

При тушении пожара погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали. СК завел дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Виновным грозит два года лишения свободы.

Позднее следователи завели еще одно дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). 13 апреля был задержан генеральный директор «Невской мануфактуры». На следующий день суд в Санкт-Петербурге арестовал его до 11 июня.

Video

«Невская мануфактура» Санкт-Петербург пожар МЧС
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,79 -0,71% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,14%
Материалы по теме
В Петербурге суд арестовал гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры»
Общество
Эксперты объяснили долгую борьбу с огнем на «Невской мануфактуре»
Общество
Путин наградил орденами тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter