МЧС сообщило, что «Невская мануфактура» 7 лет игнорировала предписания

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Владельцы сгоревшей в Петербурге «Невской мануфактуры» игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности в течение семи лет. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов, передает ТАСС.

«Проверки проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности», — рассказал Смирнов. Он перечислил эти нарушения: неисправность системы автоматического пожаротушения, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией, отсутствие пожарной сигнализации, и отсутствие работ по обслуживанию существующих систем пожаротушения.

«Тот перечень нарушений, которые я озвучил, он в течение последних семи лет был исчерпывающий, никакая работа не проводилась», — добавил Смирнов, отметив, что владельцы мануфактуры привлечены к административной ответственности.

Мануфактуру попытались закрыть еще в прошлом году, однако административное дело было прекращено из-за пандемии коронавируса.