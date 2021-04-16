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В Петербурге потушили горевшую с понедельника «Невскую мануфактуру»

Пожар начался 12 апреля. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, при тушении возгорания погиб один человек, еще двое пострадали
Фото: Андрей Бессонов / РИА Новости
Фото: Андрей Бессонов / РИА Новости

Пожар на «Невской мануфактуре, загоревшейся 12 апреля, полностью ликвидирован. Об этом сообщили РБК в главном управлении МЧС.

«Пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 07:00 17.04.2021», — сообщили в МЧС.

Пожар на «Невской мануфактуре» произошел в понедельник. Он получил самый высокий ранг сложности — пятый. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны.

При тушении пожара погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали.

Пожар на «Невской мануфактуре». Фоторепортаж
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Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). По этой статье виновным грозит два года лишения свободы.

Также СК завел второе дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). По этому делу задержали генерального директора «Невской мануфактуры». Суд арестовал его до 11 июня.

Как сообщали в МЧС, владельцы «Невской мануфактуры» игнорировали предписания ведомства о нарушении требований безопасности в течение семи лет. В ведомстве указали, что речь идет о неисправности системы автоматического пожаротушения, отсутствии системы оповещения и управления эвакуацией, отсутствии пожарной сигнализации и отсутствии работ по обслуживанию систем пожаротушения.

Авторы
Анастасия Курносова Анастасия Курносова, Любовь Порываева Любовь Порываева
МЧС пожар Санкт-Петербург «Невская мануфактура»
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