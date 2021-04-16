В Петербурге потушили горевшую с понедельника «Невскую мануфактуру»
Пожар на «Невской мануфактуре, загоревшейся 12 апреля, полностью ликвидирован. Об этом сообщили РБК в главном управлении МЧС.
«Пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 07:00 17.04.2021», — сообщили в МЧС.
Пожар на «Невской мануфактуре» произошел в понедельник. Он получил самый высокий ранг сложности — пятый. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны.
При тушении пожара погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали.