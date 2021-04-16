В Петербурге потушили горевшую с понедельника «Невскую мануфактуру»

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). По этой статье виновным грозит два года лишения свободы.

Также СК завел второе дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). По этому делу задержали генерального директора «Невской мануфактуры». Суд арестовал его до 11 июня.

Как сообщали в МЧС, владельцы «Невской мануфактуры» игнорировали предписания ведомства о нарушении требований безопасности в течение семи лет. В ведомстве указали, что речь идет о неисправности системы автоматического пожаротушения, отсутствии системы оповещения и управления эвакуацией, отсутствии пожарной сигнализации и отсутствии работ по обслуживанию систем пожаротушения.