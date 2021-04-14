В Петербурге суд арестовал гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры»

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Ранее следствие подало в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Макеева и его заместителя Алексея Михневича.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 11 июня», — говорится в сообщении. О решении в отношении Михневича не упомянуто.

Сам Макеев просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.