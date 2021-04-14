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В Петербурге суд арестовал гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры»

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Ранее следствие подало в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Макеева и его заместителя Алексея Михневича.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 11 июня», — говорится в сообщении. О решении в отношении Михневича не упомянуто.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Сам Макеев просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.

Пожар на «Невской мануфактуре» произошел 12 апреля. Огонь распространился на 10 тыс. кв. м. Ему присвоили самый высокий ранг сложности, к тушению привлекли более 350 человек и 73 единицы техники.

При тушении погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали.

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В связи с этим СК завел дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Позднее следователи завели еще одно дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Макеева и Михневича задержали 13 апреля, они обвиняются в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238.

Пожар на «Невской мануфактуре». Фоторепортаж
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суд арест «Невская мануфактура» гендиректор
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