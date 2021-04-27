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Пандемия коронавируса ,  
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Байден заявил о «впечатляющих результатах» в борьбе с коронавирусом в США

Заболеваемость COVID-19 и количество летальных исходов значительно снизилось в США с момента прихода к власти в Белом доме новой администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ABC News.

«Мы добились впечатляющих результатов благодаря всем вам — американскому народу. Число заболеваний и смертей снизилось, снизилось существенно, по сравнению с теми показателями, которые были, когда я вступил в должность 20 января. И это снижение продолжается», — сказал Байден.

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Президент США еще до вступления в должность неоднократно подвергал критике меры по борьбе с пандемией своего предшественника — Дональда Трампа. Байден обвинял экс-главу государства в желании скрыть возможные последствия пандемии. По его мнению, Трамп «впал в панику» с началом пандемии.

С приходом к власти новый президент США раскритиковал программу вакцинации от коронавируса, начатую его предшественником. В Белом доме решили нарастить объемы поставок вакцин от COVID-19.

Байден пообещал, что к маю доступ к прививкам будет у всех взрослых американцев. Он удвоил цели по вакцинации в стране, заявив, что за первые 100 дней его пребывания у власти в стране будут сделаны 200 млн прививок.

В феврале глава государства продлил режим чрезвычайной ситуации, который действуе в стране с 1 марта прошлого года.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последние сутки в стране выявлен 38 201 новый случай заболевания коронавирусом и 492 летальных исхода. Общее число зараженных в стране за весь период пандемии составило 31,9 млн человек, умерших — 569 771.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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