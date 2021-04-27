Байден заявил о «впечатляющих результатах» в борьбе с коронавирусом в США

Заболеваемость COVID-19 и количество летальных исходов значительно снизилось в США с момента прихода к власти в Белом доме новой администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ABC News.

«Мы добились впечатляющих результатов благодаря всем вам — американскому народу. Число заболеваний и смертей снизилось, снизилось существенно, по сравнению с теми показателями, которые были, когда я вступил в должность 20 января. И это снижение продолжается», — сказал Байден.

Президент США еще до вступления в должность неоднократно подвергал критике меры по борьбе с пандемией своего предшественника — Дональда Трампа. Байден обвинял экс-главу государства в желании скрыть возможные последствия пандемии. По его мнению, Трамп «впал в панику» с началом пандемии.

С приходом к власти новый президент США раскритиковал программу вакцинации от коронавируса, начатую его предшественником. В Белом доме решили нарастить объемы поставок вакцин от COVID-19.